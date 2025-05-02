США и Украина могут ждать десятилетие или больше, чтобы получить доходы от соглашения о минералах.

Об этом пишет Reuters.

Разработка шахт, добывающих стратегически важные полезные ископаемые, может занять от 10 до 20 лет, заявили агентству консультанты по горнодобывающей промышленности.

При этом о большинстве месторождений полезных ископаемых в Украине данные, подтверждающие их экономическую жизнеспособность, очень скудные. Кроме того, инвесторы могут отказаться вливать деньги в страну, где транспортная и энергетическая инфраструктуры разрушены трехлетней войной, а будущая безопасность не гарантирована.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые внезапно начнут утекать из Украины, то он ошибается. Реальность такова, что людям будет сложно оправдать вложение денег туда, когда есть возможность инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны", – сказал руководитель отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

В тексте соглашения перечислены 55 минералов, а также нефть, природный газ и другие углеводороды. По украинским данным, в стране есть месторождения 22 из 34 минералов, определенных Евросоюзом как критические, включая редкоземельные металлы, литий и никель.

"Переход от открытого ресурса к экономически жизнеспособному резерву требует значительного времени и инвестиций, а оба эти фактора были ограничены не только с начала войны, но и до нее", – сказал Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU.

Еще одним препятствием является то, что семь из 24 потенциальных проектов добычи полезных ископаемых, найденных в Украине, находятся на оккупированных Россией территориях. Это литий, графит, редкоземельные элементы, никель и марганец.

Еще зимой эксперт рассказывал, что большая часть интересующих американцев залежей находится либо под российским контролем, либо в зоне прямого поражения российской артиллерии.

Мы разбирались, что написано в соглашении о ресурсах.