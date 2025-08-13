Соединенные Штаты Америки разрешили до 20 августа все финансовые операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, необходимые для организации саммита США и России на Аляске.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Все операции, подпадающие под действие санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины и России, разрешаются для обеспечения переговоров между правительствами США и РФ на территории штата Аляска. Данное разрешение будет действовать до 20 августа 2025 года", - говорится в опубликованной на сайте ведомства лицензии.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится 15 августа.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессант сообщил, что Трамп планирует обсудить с Путиным вопросы санкций. По его словам, Трамп намерен объяснить Путину, что на столе в Овальном кабинете лежат все варианты относительно возможного усиления или ослабления антироссийских санкций.

Между тем сам Трамп не верит, что сумеет убедить Путина прекратить обстрелы Украины, но хочет добиться перемирия.

