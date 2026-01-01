В Донецкой области погиб гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, воевавший на стороне Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации газеты, Министерство иностранных дел и торговли Австралии пытается подтвердить смерть своего гражданина, которая произошла еще 12 декабря.

О его гибели заявил друг. Со слов мужчины, Уилсон был убит во время выполнения боевого задания, а через неделю у него была запланирована свадьба.

Австралийские власти заявили, что осведомлены о гибели Уилсона и запрашивают её официальное подтверждение у украинской стороны. При этом они также оказывают помощь его семье.

Уилсон был родом из Нового Южного Уэльса, служил в австралийской армии и находился в Украине с 2023 года.

Издание также отмечает, что по меньшей мере восемь австралийцев погибли в боях в Украине с 2022 года.

В начале минувшего года сообщалось, что в российский плен попал воевавший на стороне ВСУ австралиец Оскар Дженкинс.

Ранее мы писали, что за декабрь двое американских легионеров погибли на войне в Украине. Их звали Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл.