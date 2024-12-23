Российские военные паблики опубликовали видео взятого в плен австралийца из ВСУ.

На видео мужчина говорит, что его зовут Оскар Дженкинс, ему 32 года, он был учителем в Австралии, а теперь – солдат в Украине.

На его публикацию отреагировало австралийское правительство. Оно заявило, что Австралия работает над проверкой подлинности видео. Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о сообщениях о мужчине из Мельбурна, захваченном Россией, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что правительство пытается получить информацию через посольство Австралии в Москве.

"Это тревожная новость, и мы работаем через Министерство иностранных дел и торговли (DFAT), чтобы оказать поддержку, в том числе этому джентльмену, пытаясь выяснить детали и факты, которые там имеются", – сказал Альбанезе.

И.о. министра иностранных дел страны Марк Дрейфус заявил, что МИД призывает РФ полностью соблюдать обязательства в соответствии с международным правом.

Накануне российские военные в очередной раз расстреляли четырех украинских военнослужащих в Донецкой области, сдавшихся в плен.

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.