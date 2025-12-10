В Украине находится около ста военнослужащих из Британии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственную информацию в статье о погибшем британском 28-летнем военном Джордже Хули.

По информации издания, на испытаниях, во время которых погиб Хули, присутствовали и другие британские солдаты, но они не пострадали.

При этом отмечается, что за время войны в Украине погибло более 40 британцев, но смерть Хули стала первым случаем публичного признания гибели британского солдата.

Ранее мы передавали, что британское министерство обороны назвало имя своего солдата, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Украине.

Перед этим Британия официально сообщила о гибели своего военного. В Минобороны отметили, что семья погибшего была проинформирована о трагедии, добавив: "Наши мысли с ними в это печальное и трудное время".

Летом же появились новые подробности гибели в Украине британского добровольца Джордана Чедвика. Его труп в 2023 году обнаружили со связанными руками на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.