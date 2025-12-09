Министерство обороны Британии объявило о гибели в Украине служащего английских Вооруженных сил.

Сообщение об этом опубликовали на официальном правительственном сайте.

По словам официальных лиц, это произошло во время проведения украинскими военными испытаний нового оружия ВСУ.

В заявлении британского ведомства говорится, что солдат "получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта".

В Минобороны отметили, что семья погибшего была проинформирована о трагедии, добавив: "Наши мысли с ними в это печальное и трудное время".

Никакие дополнительные подробности об обстоятельствах инцидента не разглашаются.

Ранее американский доброволец рассказал о гибели иностранцев в результате удара по лагерю ВСУ под Кропивницким.

Война в Украине продолжается 1385-й день.

Войска РФ продвинулись под Северском в Донецкой области, к югу от Константиновки и в районе Ямполя на лиманском направлении. Украинские СМИ сообщили, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения.

