Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне саммита на Аляске заявил, что молится о наступлении в Украине мира в ближайшие дни.

Об этом он написал в Х.

"Благодарны за лидерство президента Трампа сегодня, когда он отправляется на Аляску для встречи с президентом Путиным. Молимся о мире в ближайшие дни", – сказано в публикации.

"Страна" следит за событиями на Аляске в онлайне.

Между тем война в Украине идет 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась и закрепилась еще на одном участке Днепропетровской области - возле Малиевки, сообщает Deep State. РФ продвинулась в Полтавке, что западнее Константиновки. Ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", туда направили "Азов", заявили в Генштабе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

