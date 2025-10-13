В Верховной Раде предложили ввести в Украине празднование Дня благодарения. Праздник предлагается не делать выходным днем.

Законопроект внес народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Проект закона №14121, внесенный 13 октября года, предусматривает изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Документ относится к сфере социальной политики и регламентирует празднование Дня благодарения без дополнительного дня отдыха. Законопроект уже передан на рассмотрение руководству парламента.

День благодарения - это праздник, который отмечается в США в четвёртый четверг ноября. Его корни уходят к британским колонистам в Северной Америке, которые очень тяжело прожили первый год своего пребывания в новых землях, но затем, при помощи индейцев, посеяли и собрали хороший урожай. После сбора которого они и устроили день принесения благодарности Богу, пригласив на трапезу индейцев. Это и считается первым празднованием Дня благодарения.

Напомним, еще в 2023 году Мазурашу предлагал отмечать в Украине День благодарения - по аналогии с США.

Мы подробно рассказывали об инициативе Мазурашу в отдельном материале.