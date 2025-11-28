В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны. Она будет находится на Софийской площади.

Об этом сообщают местные СМИ.

На площади уже стартовали работы по установке главной новогодней елки Украины: уже установлен каркас и идет крепление искусственной хвои.

Для украшения елки используют более 10 000 украшений. К процессу смогут присоединиться все желающие – организаторы обеспечат материалами и оборудованием.

После этого декораторы установят гирлянды. Локация традиционно откроется к Дню святого Николая — 6 декабря.

По решению Совета обороны Киева на Софийской площади установят главную новогоднюю елку страны, небольшой каток и несколько домиков с сладостями и горячими напитками. Организаторов обязали соблюдать меры безопасности и режим ограничения потребления электроэнергии.

Совет обороны столицы также рекомендовал районным администрациям и бизнесу ограничить проведение массовых мероприятий на открытых площадках во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что, как и в прошлые годы, город не будет использовать бюджетные средства для создания рождественской локации. Все работы — от установки до демонтажа — будут финансироваться меценатами.

