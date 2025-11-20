В натуральном стиле. В этом году ёлка в Киеве будет украшена 10 тысячами игрушек традиционных цветов
Главная ёлка страны в этом году будет посвящена фрескам Софии Киевской.
Об этом сообщил директор компании-организатора Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
По его словам, искусственное 16-метровое дерево в центре Киева украсят десятью тысячами игрушек в натуральных, "древних" цветах, а возле него обустроят ятку с чаями и вкусностями.
Ёлка будет установлена за деньги меценатов, уточнил Добруцкий. Её зажгут 6 декабря.
