Главная ёлка страны в этом году будет посвящена фрескам Софии Киевской.

Об этом сообщил директор компании-организатора Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По его словам, искусственное 16-метровое дерево в центре Киева украсят десятью тысячами игрушек в натуральных, "древних" цветах, а возле него обустроят ятку с чаями и вкусностями.

Ёлка будет установлена за деньги меценатов, уточнил Добруцкий. Её зажгут 6 декабря.

