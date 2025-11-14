РФ до конца года намерена сделать до 120 тысяч КАБ, в том числе 500 новых, дальнобойных версий.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя украинского ГУР Скибицкого.

Скибицкий сообщил, что российские войска ежедневно запускают от 200 до 250 планирующих авиабомб. В прошлом месяце, по данным Министерства обороны Украины, среднесуточный показатель применения таких боеприпасов составлял около 170 штук.

"Сбивать их можно, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации, огромно", – добавил Скибицкий.

Напомним, впервые с начала войны до Каменского долетела российская КАБ.

Ранее "Страна" писала что поменяют в войне новые дальнобойные бомбы РФ.

Война в Украине продолжается 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, противник занял посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также россиянам удалось крупное продвижение в Днепропетровской области: там враг захватил сёла Кирпичное, Егоровку и Даниловку. Под Покровском неприятель продвинулся в двух районах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.