Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия приступила к серийному выпуску ракетной системы "Орешник".

Об этом Путин сказал на церемонии награждения в Кремле разработчиков ракет "Буревестник" и торпед "Посейдон", передают российские издания.

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - заявил российский лидер.

"Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются", - добавил Путин.

Как мы писали, на днях глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что летом 2023 года украинские силы смогли уничтожить один из трёх ракетных комплексов "Орешник" на территории России. По утверждению Малюка, комплекс был поражён на полигоне Капустин Яр в позапрошлом году, но сообщить об этом решили только сейчас.

Зеленский добавил, что, по данным украинской разведки, у России была возможность трёх выстрелов из "Орешника", один из них она использовала, ещё один уничтожили, так что осталась одна ракета.

Напомним, что РФ в ноябре 2024 года применила "Орешник" по Украине. Также летом Россия уже заявляла, что начала серийное производство этого оружия.