На прошлой неделе стоимость российской нефти марки Urals упала до самого низкого уровня за последние два с половиной года. Причем падение цены произошло за несколько дней до вступления в силу американских санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения начнут действовать 21 ноября.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В четверг цена российской нефти Urals в черноморском порту Новороссийск опустилась до 36,61 доллара за баррель - это минимум с марта 2023 года. Резкое падение зафиксировали и на Балтике. Правда, в пятницу цены немного выросли.

При этом скидки на Urals выросли до 23,52 доллара за баррель по отношению к Brent, что стало максимальным показателем с июня 2023 года.

Часть нефтепереработчиков в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки у россиян и переходят на альтернативные поставки.

Между тем в США растут цены на топливо из-за санкций против РФ и ударов Украины по российским НПЗ.

При этом в Госдепе признали, что у Вашингтона почти не осталось инструментов для введения новых санкций против России.