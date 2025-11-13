Государственный секретарь США Марко Рубио посетил встречу в Канаде министров иностранных дел стран "Большой семерки" и на ее полях сделал несколько заявлений, касающихся России и Украины.

Так, глава Госдепа констатировал, что у Вашингтона почти исчерпаны возможности для введения новых санкций против РФ.

"С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании - именно этого все ждали. Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций. Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневым флотом, поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал госсекретарь.

А после встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой он заявил, что нужно "побудить Россию продолжить дипломатию и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного и стабильного мира".

В комментариях СМИ он добавил, что США ведут переговоры с Украиной о потребностях Киева, чтобы пережить зиму и защитить украинскую энергоинфраструктуру.

Госсекретарь США затронул и тему замороженных активов РФ, предупредив о возможных "непредвиденных последствиях" их конфискации.

"Мы, как и все остальные, можем столкнуться с некоторыми непредвиденными последствиями такого шага", – сказал Рубио.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов, собираются ли США присоединяться к европейским странам. По его словам, этим занимается министр финансов Скотт Бессент, и СМИ стоит обратиться к нему. Рубио отметил, что Вашингтон отслеживает европейские инициативы.

"Конечно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это вопрос Европы. Что касается замороженных активов в Соединенных Штатах и нашего подхода к этому вопросу, то этим занимается министр финансов, и мы работаем над этим сообща, как команда", – сказал он.

Ранее мы приводили итоговое заявление министров об Украине после встречи в Канаде.

Напомним, последние санкции против России США ввели 23 октября. Они касались прежде всего компаний "Роснефть" и "Лукойл".