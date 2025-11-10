Президент США Дональд Трамп навсегда освободил Венгрию от американских санкций и позволил покупать российскую нефть.

Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой Белого дома.

"Это не преувеличение: мы пережили самые важные переговоры года. Мы с президентом Трампом пожали друг другу руки, закрепив бессрочное исключение для Венгрии из-под американских санкций на нефть. Пока он президент, а я премьер-министр, никаких санкций не будет. Для нас ставки не могли быть выше. Введение американских санкций в отношении российских энергоносителей к Рождеству привело бы к двух- трехкратному росту расходов на коммунальные услуги и подорожание бензина в Венгрии. Это настоящая катастрофа. Эта опасность была предотвращена. Чтобы венгерские семьи получили Рождество, которое они хотели", - написал Орбан.

Ранее СМИ писали, что Венгрии дали годовое освобождение от санкций на нефть и газ из РФ.

На прошлой неделе мы рассказывали, что обсуждали президенты на встрече в Белом доме. В центре обсуждений оказались просьба Будапешта о смягчении санкционного режима в сфере энергетики и возможная роль Венгрии в будущих контактах Вашингтона с Москвой.