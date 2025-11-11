Из-за санкций США против российского "Лукойла" запасов бензина у Болгарии хватит на один месяц.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Так, санкции США, что должны вступить в силу 21 ноября, вызвали обеспокоенность Софии по поводу поставок топлива в преддверии зимы в Болгарии, где "Лукойл" управляет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, ключевым элементом зарубежной бизнес-империи компании, а также сотнями автозаправочных станций.

По данным болгарского государственного резервного агентства, дизельного топлива стране хватит на 50 дней, а бензина – на 35. София располагает дополнительными запасами сырой нефти за пределами Болгарии, но их требуется импортировать срочно.

Ранее в Софии заговорили о том, что из-за санкций США против "Лукойла" может рухнуть правительство Болгарии.

Напомним, по сведениям Politico, Румыния и Болгария хотят освободить российские НПЗ от санкций США.