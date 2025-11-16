В Америке дорожает горючее из-за санкций против РФ и ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

Так, стоимость дизеля возросла на 3%, бензин остаётся на уровне начала года, несмотря на падение мировых цен на нефть примерно на 20%.

Это "вряд ли понравится администрации США, которая считает доступные энергоносители жизненно важной" частью своей экономической программы.

Издание отмечает, что рост цен связан с падением объемов переработки.

"Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых заводов в Азии и Африке, а также постоянные закрытия заводов в Европе и США привели к тому, что с мирового рынка исчезли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина", – говорится в статье.

Дополнительное влияние на дифицит оказывают санкции против "Лукойла" и "Роснефти", а также запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов, который вступит в силу в январе 2026 года.

Накануне США расширили временное исключение из санкционного списка для российского "Лукойла".

Ранее в Reuters писали, что после введения новых санкций США против России у Болгарии осталось бензина не дольше, чем на месяц.