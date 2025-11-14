Китай тайно закупает золото, что стало причиной его рекордного подорожания: цены поднялись выше $4300 за унцию.



Об этом сообщает Financial Times.

Аналитики утверждают, что объем незарегистрированных закупок золота Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели. Согласно публичным данным, объемы закупок центральным банком Китая в этом году были настолько низкими - 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне - что мало кто на рынке верит официальным показателям. Скрывая объемы закупок, КНР пытается незаметно диверсифицировать свои резервы и отойти от доллара США.

Директор по стратегическим направлениям в компании Carlyle Джефф Карри отмечает, что в отличие от нефти, которую можно отслеживать спутниками, движение золота отследить невозможно.

Аналитики Société Générale подсчитали, основываясь на данных о торговле, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн, что составит более трети от общего объема спроса мировых центральных банков.

Другие оценки еще выше: по расчетам пекинской консалтинговой компании Plenum Research, "дефицит" золота превышает 1300 тонн в год, что в шесть раз больше заявленных Китаем объемов. Страна также производит около 10% мирового золота, что позволяет закупать металл напрямую у собственных компаний, минуя международные рынки.

Напомним, Центральный банк Сербии намерен перевести все золотые резервы страны из-за границы обратно, чтобы обеспечить их сохранность в период кризисов.

Ранее сообщалось, что Германия хочет забрать у США 1 200 тонн своего золота на сумму в 113 млрд евро.