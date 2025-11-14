США расширили временное исключение из санкционного списка для зарубежных подразделений российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, передаёт международное информационное агентство Reuters.

Так, "санкции, препятствующие продаже зарубежных активов", сняты до 13 декабря. На тот же срок разрешена работа зарубежных заправочных станций, принадлежащих российской компании.

Ещё одно исключение из ограничений разрешает западным компаниям вести переговоры с "Лукойлом" о покупке их зарубежных активов.

Ранее в Reuters писали, что одним из потенциальных покупателей может выступать американская инвестиционная компания Carlyle.

Кроме того, США разрешили проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проектов разработки Карачаганакского и Тенгизского месторождений и Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане.

Отдельная лицензия, сроком почти на полгода, выдана для болгарских подразделений "Лукойла", в том числе для нефтеперерабатывающего завода в Бургасе и компаний, обеспечивающих заправку самолётов и судов. Они могут работать до конца апреля. Ранее болгарское правительство добилось приостановки санкций Великобритании против этих активов – до февраля.

Напомним, "Лукойл" продаёт свои зарубежные активы после введения санкций США.

Также в Reuters писали, что из-за ограничений, наложенных США на использование энергоносителей из РФ, у Болгарии осталось бензина только на месяц.