Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и обсудил коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом глава ОП сообщил в своем телеграм-канале.

"Отдельно остановились на теме борьбы с коррупцией. Высказывали общую уверенность, что расследование последних громких кейсов должны быть тщательными, профессиональными и беспристрастными и привести к реальным результатам, а не использоваться для дестабилизации ситуации в Украине в пользу планов России", - пишет Ермак.

Комментария Дэвис пока нет.

Также посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью NBC News сообщила, что информацию по делу Миндича передали Конгрессу.

На вопрос журналистки о том, что Киев может сказать американским законодателям, которые могут использовать коррупционный скандал как повод для приостановки помощи Украине, Стефанишина ответила: "Мы, конечно, поддерживаем связь с широким кругом людей из Конгресса и Сената. Мы предоставляем обновления".

Она подчеркнула, что в Украине действует эффективная институциональная система и "нет места для безнаказанности, независимо от того, насколько близким союзником вы являетесь для кого-либо".

Стефанишина отметила, что хотя в деле фигурируют два члена правительства, они не подчиняются напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она напомнила, что чиновники сейчас отстранены от должностей, а вопрос об их отставке будет рассмотрен Верховной Радой уже на следующей неделе.

Посол назвала коррупционный скандал "неприятной вещью", но при этом подчеркнула, что последние события подтверждают эффективность антикоррупционных органов.

Ранее Зеленский заявил, что в стране будет проведён аудит всех государственных компаний и поручил оперативно информировать ключевых партнёров о результатах проверок и принятых решениях.

О негативных последствиях дела Миндича для отношений президента Украины с Западом мы писали в отдельном материале.