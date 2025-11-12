Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взял под стражу на 60 суток подозреваемую по делу бизнесмена Тимура Миндича Лесю Устименко.

Решение принято на заседании суда.

По версии следствия, Устименко была работницей бэк-офиса по делу о коррупции в энергетике. Сторона обвинения утверждает, что с ее участием было "отмыто" более 145 миллионов гривен.

Устименко назначили залог в размере 25 миллионов гривен. При избрании меры пресечения прокурор заявил, что ее муж является гражданином РФ.

Напомним, сегодня журналисты "Радио Свобода" опубликовали имена и фото всех подозреваемых по делу хищений в "Энергоатоме". Леся Устименко - частный предприниматель с основным видом деятельности "исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения".

В 2023 году Устименко стала владелицей парковочного места в доме в центре Киева, где, по данным "Схем", находится тот самый "бэк-офис", упомянутый в расследовании НАБУ.

Ранее сегодня ВАКС отправил под стражу фигурантов дела Миндича Басова и Миронюка с возможностью залога.

Мы разбирались в отдельном материале, как дело Миндича отразится на украинской политике.