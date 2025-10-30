Спустя неделю после введения санкций США против "Лукойла" российская компания сообщает о продаже своих зарубежных активов нефтетрейдеру Gunvor Group Ltd.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте "Лукойл" пресс-релиза.

В публикации сказано, что продажа связана "с введением отдельными государствами ограничительных мер".

Gunvor выразила намерение приобрести 100% акций LUKOIL International GmbH. "Лукойл" уже согласился на предложение и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. В компании уточнили, что ключевые условия сделки были согласованы ранее, а для ее завершения, то есть подписания обязательного договора, потребуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).



По оценкам экспертов, завершение продажи международных активов "Лукойла" может занять до года.

Отметим, что компания Gunvor была основана шведским предпринимателем Торбьорном Тёрнквистом и российским бизнесменом Геннадием Тимченко, близким к президенту РФ Владимиру Путину. В 2014 году после аннексии Крыма Тимченко продал свою долю в компании Тёрнквисту, чтобы она не попала под санкции.

Напомним, санкции президента США Дональда Трампа касаются "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних структур.

