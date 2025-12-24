На новогодние праздники в Украине возможны отключения света, даже дополнительный гигаватт от правительства не решит проблему.

Об этом заявил экс-министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, устойчивость энергосистемы приходится контролировать ежедневно, а иногда и ежечасно.

"Даже если говорят, что на праздники будет свет, рассчитывать на 24/7 не стоит - массированный удар может все разрушить", - отметил Продан.

Он пояснил, что найденный дополнительный гигаватт быстро нивелируется похолоданием.

"При минус 10 градусах потребности растут как минимум на мощность одного атомного блока. Даже без обстрелов система имеет дефицит и почти не имеет резервов, чтобы компенсировать снижение температуры", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что с 24 декабря отключения света для населения в Украине должны стать реже, поскольку всем ответственным структурам поставили задачу распределить до 1 ГВт высвобожденного энергетического ресурса на нужды бытовых потребителей.

Между тем накануне Россия нанесла очередной воздушный удар по Украине, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Под ударами оказались многие области, где ввели аварийные отключения света. По заявлениям украинских властей, основными целями стали объекты энергетики.

Что происходит с украинской энергетикой после массированного удара, мы подробно писали в отдельном материале.