С 24 декабря отключения света для населения в Украине должны стать реже.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщает глава правительства, всем ответственным структурам поставили задачу распределить до 1 ГВт высвобожденного энергетического ресурса на нужды бытовых потребителей.

Дополнительные объёмы электроэнергии изыскали после отключения ряда объектов критической инфраструктуры.

Ранее "Страна" поясняла, почему отключения электричества создают угрозу для Украины.

Война в Украине идёт 1397-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 21 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ продвинулись к востоку от Мирнограда, который уже полностью находится в серой зоне. Противник начал систематически бить по сухопутной транспортной инфраструктуре на юго-западе Одесской области, пытаясь отрезать дунайские порты от остальной территории Украины. В Ровенской области ночным воздушным ударом был повреждён по объект энергетики. Власти Сумской области объявили об расширенной эвакуации из Краснопольского района. В Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с Макроном при наличии заинтересованности французской стороны.

