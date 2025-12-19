В Днепре жители домов, у которых раньше не отключали свет, стали нападать на энергетиков из-за начавшихся отключений.

Об этом сообщает местный оператор распределения энергии "ПЕЕМ "ЦЕК" на странице компании в Фейсбуке.

Инциденты начались с жителями домов по улице Академика Янгеля, где раньше всегда было электроснабжение, потому что они находятся на одной линии с критически важным объектом.

Теперь бытовых потребителей начали отключать в ручном режиме, в ходе чего и начались конфликты.

"К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника <...> Материалы переданы в Национальную полицию для возбуждения уголовного дела в соответствии с действующим законодательством Украины", – сообщает ЦЕК.

Также из-за столкновений с агрессивными горожанами не удаётся вовремя запитать следующую очередь потребителей.

Ранее мы публиковали кадры как в Днепре люди перекрыли дорогу из-за пятидневного отсутствия света и воды.

