Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill.

Сенат одобрил двупартийную резолюцию об отмене введённых президентом Дональдом Трампом глобальных тарифов, включая повышенные пошлины против союзников: Евросоюза, Японии и Южной Кореи.

Четыре республиканца – Рэнд Пол, Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски – присоединились к демократам.

Сенаторы отметили, что тарифы повышают издержки американцев и делают строительство и производство в США дороже.

Издание пишет, что решение носит символический характер, так как палата представителей вряд ли вынесет документ на голосование, а Трамп наверняка наложит вето.

Напомним, Дональд Трамп считает, что его пошлины идут на пользу США.

Также американская пресса писала, что Трамп хочет раздать скидки налогоплательщикам США в счёт прибыли от торговых пошлин.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.