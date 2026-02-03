Ключевым элементом политики американского президента Дональда Трампа в отношении мира в Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между США и Россией станет лучшей гарантией, которая сделает невозможной новую войну.

Также есть расчет на то, что американские инвесторы на взаимодействии с Россией очень хорошо заработают.

Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Издание сообщает, что "окружение Трампа живет в предвкушении миллиардов, которые можно заработать в случае объявления мира".

"У России так много огромных ресурсов, огромные территории", - сказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в комментарии газете The Wall Street Journal.

Сам Трамп заявил, что обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным "крупные сделки об экономическом развитии".

По данным WSJ, по меньшей мере два соратника Трампа уже ведут переговоры с Москвой об инвестициях.

Напомним, год назад Трамп заявил, что пытается заключить с Россией несколько соглашений об экономическом развитии. В свою очередь Путин сказал, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

Что означает "ресурсное" предложение Кремля Трампу, мы разбирали в отдельном материале.