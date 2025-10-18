Работа над техническим обоснованием тоннеля, который может соединить Россию и США, началась полгода назад.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Х глава "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя Владимира Путина на переговорах с американцами.

"Мы уже шесть месяцев ведем технико-экономическое обоснование строительства тоннеля Россия-Аляска", - пишет Дмитриев.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал идею тоннеля "интересной", однако украинский президент отметил, что он от нее "не в восторге".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в течение двух недель или "чуть позже".

Итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и Трампа мы анализировали в отдельном материале.

