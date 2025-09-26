Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто о том, что президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума".

Соответствующее сообщение Сибига опубликовал в соцсети X.

"Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральное падение вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и всей Европы, его подхалимство перед Кремлём. Никакие ваши нападки на нашего президента не изменят того, что видим мы – и все остальные", – написал глава МИД Украины.

Напомним, Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины своими дронами. Президент Украины считает, что беспилотники могли вести разведку.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "сходит с ума от антивенгерских настроений и ему мерещатся кошмары".

Также недавно в Будапеште обвинили Киев в ухудшении отношений Украины и Венгрии.

Ранее Зеленский заявлял, что Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении ПВО и воинских частей на Закарпатье, а также возможную реакцию местных жителей в случае ввода венгерских миротворцев.