В России дети массово выражают недовольство блокировкой игровой платформы Roblox, на их заявления обратили внимание даже в Кремле.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти фиксируют множество детских обращений с просьбой разблокировать платформу. В том числе Кремль, по его словам, получил эти обращения от главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

Мизулина накануне опубликовала в своем телеграм-канале несколько постов с критикой блокировки Roblox, заявив, что ей приходят письма от возмущенных детей. Многие авторы посланий, по ее словам, заявляют о желании уехать из России из-за блокировки ресурса.

"Молодежь не понимает причины ряда принимаемых решений. Им не дают четкие пруфы и разъяснения, а они давно привыкли перепроверять всё, даже слова своих родителей. В итоге из-за этого формируется недопонимание и недоверие", - написала Мизулина.

Напомним, что в РФ за последнее время заблокировали несколько популярных сервисов. В том числе под запрет попала игровая платформа Roblox, которую обвинили в распространении "ЛГБТ-пропаганды". Также контролирующие органы заявляли, что на платформе много педофилов.

Ранее власти РФ пригрозили полным запретом мобильного приложения WhatsApp. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер "продолжает нарушать законодательство страны", а платформу используют террористы.