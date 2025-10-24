В Беларуси заблокировали доступ к "ВКонтакте"
На территории Беларуси заблокирован доступ к российской соцскти "ВКонтакте".
Об этом пишут местные СМИ.
Сообщается, что "на основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен".
При этом ранее в республике устанавливались ограничения на отдельные группы в этой соцсети.
Длительность ограничения на данный момент неизвестна, причины также не сообщаются.
Ранее в Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии.
Как уточнили в Минобороны, цель проверки – оценка способности подразделений оперативно реагировать на возникающие угрозы. Мероприятия проводится по поручению главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Напомним, позавчера по всей России перестали работать мессенджеры WhatsApp и Telegram.
По словам пользователей из разных регионов, они не могут отправлять сообщения и загружать медиа. Приложения не открываются ни на компьютерах, ни на телефонах.
