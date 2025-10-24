На территории Беларуси заблокирован доступ к российской соцскти "ВКонтакте".

Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что "на основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен".

При этом ранее в республике устанавливались ограничения на отдельные группы в этой соцсети.

Длительность ограничения на данный момент неизвестна, причины также не сообщаются.

Ранее в Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии.

Как уточнили в Минобороны, цель проверки – оценка способности подразделений оперативно реагировать на возникающие угрозы. Мероприятия проводится по поручению главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Напомним, позавчера по всей России перестали работать мессенджеры WhatsApp и Telegram.

По словам пользователей из разных регионов, они не могут отправлять сообщения и загружать медиа. Приложения не открываются ни на компьютерах, ни на телефонах.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.