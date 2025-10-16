Народный депутат Ярослав Юрчишин снова требует заблокировать страницу мультфильма "Маша и Медведь" на YouTube. Причиной стало то, что Национальная полиция подтвердила связь картины с РФ.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Национальная полиция указала на вероятные связи с РФ. Официальные ресурсы мультфильма указывают ссылку на страницу в соцсети VK (заблокирована в Украине). А сам сайт размещен на домене РФ. Но при переходе происходит перенаправление на якобы нейтральный домен, без привязки к России", – написал он.

При этом Юрчишин также добавил, что в случае введения санкций Нацполиция готова приобщиться к ограничению мультфильма в Украине.

Напомним, в этом году ютуб-канал российского мультфильма "Маша и Медведь" стал самым популярным детским каналом в Украине. За год канал собрал более 800 млн просмотров, а количество подписчиков достигло 18 млн человек.

В сентябре представитель уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игорь Спиридонов заявлял, что российский рэпер Моргенштерн, мультипликационный сериал "Маша и медведь" и звезда соцсетей Инстасамка - это угроза национальной безопасности Украины.

Также в Министерстве культуры Украины призывали не смотреть "Слово пацана", ставший популярным в Украине. В ведомстве также обвинили блогеров в том, что они, продвигая деструктивный контент, "сознательно или бессознательно подыгрывают оккупантам".