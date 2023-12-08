Министерство культуры Украины призывает не смотреть российский сериал "Слово пацана", который стал популярным в Украине за последнее время.

Пост с призывом был опубликован на странице ведомства в Фейсбуке.

"В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, прямо распространяющий насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору. Он содержит враждебную пропаганду", - заявили в Минкульте.

Кроме этого, в министерстве обвинили блогеров в том, что те, продолжая продвижение деструктивного контента, "сознательно или бессознательно подыгрывают оккупантам".

"Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта", - заявила пресс-служба Министерства культуры.

Ранее известный продюсер Александр Роднянский объяснил, почему российский сериал "Слово пацана" невероятно популярен в Украине.

"Главная причина - в магическом свойстве кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям, заставляет их полюбить, способно по-настоящему волновать зрителей, то такое кино преодолевает все мыслимые границы. Даже границы во время войны", - считает Роднянский.

Мы тоже в большом материале разбирались, почему российский сериал об уличных бандах смотрят в Украине и призывают запретить в РФ.