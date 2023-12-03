В российском Иркутске подростки вдохновились популярным криминальным сериалом "Слово пацана" и зарезали ножом 15-летнего школьника.

Об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на правоохранителей.

Как установили в региональном управлении Следственного комитета РФ, 2 декабря 15-летний парень ждал автобус на остановке общественного транспорта на ул. Байкальской, к нему подошла толпа и спровоцировала конфликт. Его причиной стал район проживания парня: он отличался от родного района нападавших. В начале конфликта подростки из толпы произнесли фразу, похожую на текст героев из сериала "Слово пацана".

"С какого ты района, чушпан?" - спросили у юноши и ранили его.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось - он скончался.

3 декабря в Качугском районе (около 200 км от Иркутска) были задержаны двое подростков, причастных к нападению. Всего задержаны четверо из группы нападавших. В сети появилось видео момента задержания подростков, подозреваемых в убийстве 15-летнего школьника.

Управление Следкома по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, главные герои сериала - 14-летние школьники, которые в 1980-х годах в Казани попадают в уличную банду и учатся там драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.

Как уже писала "Страна", увлечение этим сериалом массово распространяется по соцсетям, в том числе и в Украине. Пользователи ТикТока активно постят видео под саундтрек сериала и с фразами героев сериала. В России эту картину предлагают заметить за "романтизацию подросткового бандитизма".

Ранее мы сообщали, что бывший министр обороны Алексей Резников в 2019 году снимался в одном из сезонов русскоязычного сериала с российскими актерами "Нюхач".