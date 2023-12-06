Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский анализирует причины неожиданного успеха российского сериала "Слово пацана" в Украине.

Он опубликовал пост на эту тему в своих соцсетях.

"Главная причина - в магическом свойство кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям, заставляет их полюбить, способно по-настоящему волновать зрителей, то такое кино преодолевает все мыслимые границы. Даже границы во время войны", - пишет Роднянский.

Он считает, что успех также обусловлен советским прошлым украинцев.

"История о друзьях, противостоящих всем "чужим", не доверяющих никому, даже собственному государству, милиции, армии и телевидению, верящих только "своим", погибающих за друга рядом - это корневая история советской массовой психологии. Она заложена и в ДНК постсоветского человека. Неужели в молодых украинцах она так же сильна, как и в молодых россиянах? Если так, то успех сериала в Украине объясним", - рассуждает продюсер.

При этом художественную ценность сериала он ставит под сомнение.

"Пока мне далеко не все в нем нравится - драматургия кажется предсказуемой, характеры - линейными, а среда обитания - неточной. Я не понимаю пока, есть ли в сериале художественная ценность, но сделан он бесспорными профессионалами. Он "работает", - пишет Роднянский.

Подробнее о причинах популярности фильма о малолетних преступниках позднего Союза, а также о том, с какой целью российские власти решили профинансировать создание этого сериала, мы писали в отдельном материале.

Ранее мы рассказывали, что поклонники этого сериала есть как в России, так и в Украине, в соцсетях он очень популярен.