Продюсер Роднянский объяснил, почему российский сериал "Слово пацана" невероятно популярен в Украине
Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский анализирует причины неожиданного успеха российского сериала "Слово пацана" в Украине.
Он опубликовал пост на эту тему в своих соцсетях.
"Главная причина - в магическом свойство кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям, заставляет их полюбить, способно по-настоящему волновать зрителей, то такое кино преодолевает все мыслимые границы. Даже границы во время войны", - пишет Роднянский.
Он считает, что успех также обусловлен советским прошлым украинцев.
"История о друзьях, противостоящих всем "чужим", не доверяющих никому, даже собственному государству, милиции, армии и телевидению, верящих только "своим", погибающих за друга рядом - это корневая история советской массовой психологии. Она заложена и в ДНК постсоветского человека. Неужели в молодых украинцах она так же сильна, как и в молодых россиянах? Если так, то успех сериала в Украине объясним", - рассуждает продюсер.
При этом художественную ценность сериала он ставит под сомнение.
"Пока мне далеко не все в нем нравится - драматургия кажется предсказуемой, характеры - линейными, а среда обитания - неточной. Я не понимаю пока, есть ли в сериале художественная ценность, но сделан он бесспорными профессионалами. Он "работает", - пишет Роднянский.
Подробнее о причинах популярности фильма о малолетних преступниках позднего Союза, а также о том, с какой целью российские власти решили профинансировать создание этого сериала, мы писали в отдельном материале.
Ранее мы рассказывали, что поклонники этого сериала есть как в России, так и в Украине, в соцсетях он очень популярен.