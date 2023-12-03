Российская полиция не подтвердила информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего юноши на остановке в Иркутске с сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". А создатели сериала готовят иск к СМИ, которые написали о существовании такой связи.

Об этом пишет российская пресса.

Согласно заявлению МВД Иркутской области, на допросе 16-летний нападавший на жертву заявил, что даже не знает о существовании такого сериала.

"Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается", — заявила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

"Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые", - добавил один из следователей.

А создатели "Слова пацана" готовят иски к изданиям и телеграм-каналам, которые связали убийство школьника в Иркутске с их сериалом.

Создатели шоу изучили обстоятельства преступления и не нашли связей со "Словом пацана".

Напомним, в Иркутске к 15-летнему подростку по имени Егор на остановке пристала компания сверстников. В результате конфликта парня ударили ножом по сонной артерии, и он скончался на месте. Убийство связали с сериалом потому, что нападавшие обзывали жертву "чушпаном", а это слово звучит в популярной картине.

Ранее мы рассказывали, что поклонники этого сериала есть как в России, так и в Украине, в соцсетях он очень популярен.