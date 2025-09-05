Народный депутат Ярослав Юрчишин обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Службу безопасности Украины с предложением заблокировать канал с мультфильмом "Маша и Медведь".

По мнению главы комитета Верховной рады по свободе слова, мультфильм продвигает российские нарративы в сознание детей, в том числе через самовар и музыкальное сопровождение некоторых сцен под балалайку.

При этом Юрчишин также заявил, что мультфильм милитаризован: в одной из сцен Маша появляется в фуражке НКВД.

Напомним, в этом году YouTube-канал украинской версии российского мультфильма "Маша и Медведь" стал самым популярным среди детских каналов в Украине.

За этот год канал набрал более 800 млн просмотров, на него подписано 18 млн человек.

