В парламенте Украины рассматривают возможность блокировки мобильной связи во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Фёдор Вениславский в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, в комитете по нацбезопасности обсуждают меры по борьбе с использованием украинских SIM-карт россиянами, в том числе, их установки на ударные беспилотники.

Вениславский говорит, что мобильные операторы уже имеют алгоритмы, которые могут проявлять аномальную активность абонентов сети и автоматически блокировать их.

Также рассматривается вариант временного отключения связи в зонах появления российских БПЛА.

Напомним, на днях народный депутат Александр Федиенко отрицал планы правительства отключать мобильную связь при атаках "Шахедов".

Ранее в комитете парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что на заседании подкомитета обсудили обязательную идентификацию мобильных абонентов в рамках противодействия БПЛА и отключение мобильной связи на время воздушной тревоги на отдельных территориях, куда летят российские дроны.