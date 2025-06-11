Рада рассматривает блокировку мобильной связи во время воздушных атак РФ - Вениславский
В парламенте Украины рассматривают возможность блокировки мобильной связи во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Фёдор Вениславский в эфире телеканала "Киев 24".
По его словам, в комитете по нацбезопасности обсуждают меры по борьбе с использованием украинских SIM-карт россиянами, в том числе, их установки на ударные беспилотники.
Вениславский говорит, что мобильные операторы уже имеют алгоритмы, которые могут проявлять аномальную активность абонентов сети и автоматически блокировать их.
Также рассматривается вариант временного отключения связи в зонах появления российских БПЛА.
Напомним, на днях народный депутат Александр Федиенко отрицал планы правительства отключать мобильную связь при атаках "Шахедов".
Ранее в комитете парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что на заседании подкомитета обсудили обязательную идентификацию мобильных абонентов в рамках противодействия БПЛА и отключение мобильной связи на время воздушной тревоги на отдельных территориях, куда летят российские дроны.