Российский рэпер Моргенштерн, мультипликационный сериал "Маша и медведь" и звезда соцсетей Инстасамка - это угроза национальной безопасности Украины.

С таким заявлением выступил представитель уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игорь Спиридонов.

"Во-первых, это навязывание русского языка, с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы. И второй момент, что каждое прослушивание и просмотр – это монетизация доходов РФ, что автоматически конвертируется в увеличение количества "Шахедов" по Украине, баллистических ракет", - считает Спиридонов.

По его оценке, граждане Украины хотят запрета российского контента.

Напомним, что "Маша и Медведь" стал самым популярным каналом в детском сегменте украинского YouTube. А российские артисты часто попадают в украинские топы по прослушиваниям.

Ранее в проекте Kremlin Leaks, подготовленном журналистами из десяти европейских изданий, сообщалось, что Кремль намерен продвигать политику Владимира Путина через популярные российские фильмы и сериалы, в том числе "Слово пацана".

Между тем Министерство культуры Украины призывало не смотреть "Слово пацана", ставший популярным в Украине. В ведомстве также обвинили блогеров в том, что они, продвигая деструктивный контент, "сознательно или бессознательно подыгрывают оккупантам".