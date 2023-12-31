Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко назвал проблемой неспособность Украины противопоставить что-либо российскому сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Об этом нардеп сказал в интервью агентству "Укринформ", которое опубликовано на YouTube.

По словам Корниенко, криминальный сериал стал элементом воздействия со стороны РФ на украинских подростков.

"С этим сериалом новым, который сейчас популярен, "Слово пацана", конечно, тут есть проблема, что нам нечего противопоставить", - сказал депутат.

Как считает Корниенко, украинским властям важно воздействовать на подростков, так как они являются самой большой возрастной группой.

"Я не уверен, что у нас есть сейчас в Украине возможность создать интересный подросткам сериал. Я не помню хороших сериалов для подростков за всю историю независимости. Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, в первую очередь с молодыми" - добавил вице-спикер парламента.

Ранее российский оппозиционный журналист и кинокритик Андрей Долин заявил, что сериал играет на руку власти РФ.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, почему сериал об уличных бандах с увлечением смотрят в Украине.