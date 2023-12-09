Российский режиссёр Никита Михалков раскритиковал призывы запретить сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы - го@но-родители. А то, что показывают то, что было, то людям надо понимать и объяснять - вот что было, чего не должно быть", - сказал глава Союза кинематографистов РФ.

По его словам, "Жора Крыжовников - очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует".

"Именно поэтому все так всполошились", - сказал Михалков.

По его словам, "никто не всполошился", когда выходили фильмы про "всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari".

"Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?" - заявил Михалков.

Ранее "Роскомнадзор" отказался запрещать этот фильм. Однако многие общественники в РФ недовольны тем, что в сериале много сцен подросткового насилия.

Перед этим продюсер Роднянский объяснил, почему российский сериал "Слово пацана" стал невероятно популярным в Украине.