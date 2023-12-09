В России не будут запрещать сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Об этом пишет газета "Коммерсант".

Издание ссылается на депутата Госдумы Наталью Орлову, которая получила официальный ответ "Роскомнадзора" на свой запрос. Ведомство заявляет, что нарушений закона в нашумевшем многосерийном фильме не выявлено.

Судя по всему, основным аргументом в отказе запрета "Слова пацана" было то, что этот сериал отмечен как материал для взрослых и выходит на подписных интернет-платформах, а не по телевидению.

"Получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм "Слово пацана" распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции "18+", - сообщила депутат.

Напомним, Министерство культуры Украины призывает не смотреть российский сериал "Слово пацана", который стал популярным в Украине за последнее время. Также в ведомстве обвинили блогеров в том, что те, продолжая продвижение деструктивного контента, "сознательно или бессознательно подыгрывают оккупантам".

Ранее известный продюсер Александр Роднянский объяснил, почему российский сериал "Слово пацана" невероятно популярен в Украине.