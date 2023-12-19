О нашумевшем российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", повествующем о полукриминальных группировках подростков из позднего СССР, уже заговорили на Западе.

Материал криминальной подростковой драме посвятил британский журнал The Economist.

Как пишет журнал, сериал, который "пользуется слишком большим успехом", хотят запретить и в России, и в Украине.

Название сериала в редакции издания перевели на английский как "A Fella’s Word".

"Украинские чиновники обеспокоены тем, что сериал служит российской пропаганде. Госкино (РФ) тем временем заявило, что публичный показ сериала является незаконным. Если "Слово пацана" — это кремлевская пропаганда, российское правительство, похоже, об этом не знает. Российские чиновники критикуют сериал за романтизацию насилия и альтернативной власти", - пишет издание.

The Economist считает, что сериал "представляет собой трезвый анализ истории".

С такой оценкой не согласен российский оппозиционный журналист и кинокритик Антон Долин. Он считает, что "Слово пацана" играет на руку российской власти.

Ранее мы подробно рассказывали, как с ноября в России, а затем и в Украине начал набирать популярность сериал "Слово пацана".