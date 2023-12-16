Сериал "Слово пацана" играет в интересах российской власти.

Так считает известный российский оппозиционный журналист и кинокритик Андрей Долин.

При этом он дал объяснение поведению президента РФ Владимира Путина в терминологии сериала.

"Какие сомнения в том, что Путин – пацан? И что слово пацана держат только тогда, когда дают его пацанам, и то не всегда, а чушпанам не держат. И когда мы видим, что Путин и руководство говорят одно, а спустя неделю другое, абсолютно противоположное, – как же так? Но с чушпанами можно – эта логика узнается моментально", – сказал Долин.

Напомним, "Роскомнадзор" отказался запрещать в РФ сериал "Слово пацана".

Призывы в РФ к запрету сериала раскритиковал российский режиссер Никита Михалков. По его мнению, "нужно научиться говорить правду и слушать правду".

Ранее Министерство культуры Украины рекомендовало не смотреть российский сериал "Слово пацана", который стал популярным в Украине за последнее время.

Мы разбирались, почему российский сериал об уличных бандах смотрят в Украине и призывают запретить в РФ.