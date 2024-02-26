Кремль решил продвигать политику Владимира Путина через популярные российские фильмы и сериалы, в том числе "Слово пацана".

Об этом сообщает проект Kremlin Leaks, подготовленный журналистами из десяти европейских изданий.

Авторы проекта заявляют, что год назад в администрации президента РФ был презентован список фильмов и сериалов, которые планируется "распространять" и "продвигать" в связи с выборами президента РФ. Презентацию подготовили сотрудники АП и Института развития интернета (ИРИ), который выдает бюджетные деньги на производство кинопродукции – преимущественно пропагандистской.

В документе перечислены названия фильмов и сериалов, которые были профинансированы самим ИРИ, созданные на деньги Фонда кино и Министерства культуры, и даже снятые на средства частных инвесторов. Среди них:

сказки "Бременские музыканты" и "По щучьему велению", драма "Лёд 3" и комедия "Холоп 2", которые, по мнению Кремля, обеспечивают "защиту национальных интересов, культурных и общественных (традиционных) ценностей";

сериал "Слово пацана", рассказывающий о "позитивных изменениях в жизни людей в России", а также свидетельствующий о "сохранении культурной идентичности, традиций и суверенитета";

шпионский сериал "ГДР" о работе советского разведчика в Восточной Германии, который "транслирует положительный имидж сотрудника органов госбезопасности";

сериал "Нюрнберг", который должен напомнить о роли СССР во Второй мировой войне, забытой в "массовом историческом сознании".

В презентации заявлялось, что под выборы были сделаны как проекты "по тематике СВО" (то есть о войне в Украине), так и популярные мейнстримные проекты.

Создатели этих фильмов и сериалов заявили журналистам, что ничего не знают о том, что российские власти хотят как-то использовать их творчество, и допустили, что Кремль "просто примазывается к успешным проектам".

При этом на многие из перечисленных выше фильмов (в том числе и на "Слово пацана") деньги выделяло государство.

К слову, что касается сериала "ГДР", действие которого происходит в 1989 году накануне падения Берлинской стены, в нем есть нарративы, перекликающеися с нынешними тезисами российской власти.

Например, через весь сериал проходит мысль, что Горбачёва обманули насчет объединения Германии и по поводу "равноправного союза" Запада и СССР. Горбачёва в сериале обводит вокруг пальца даже Народный рух Украины, в руководство которого в фильме почему-то ввели Олега Тягнибока (хотя он там никогда не был).

Также по поводу этого сериала существует конспирологическая версия, по которой он якобы продвигает лидера российской партии "Новые люди" Алексея Нечаева (такую же фамилию носит и главный герой сериала, советский разведчик). В российских оппозиционных кругах распространено мнение, что Кремль патронирует "Новых людей", чтобы они заняли нишу подконтрольной либеральной оппозиции. Впрочем, никаких доказательств этой версии нет.

Ранее мы писали о том, что Минкульт Украины призвал не смотреть российский сериал "Слово пацана".

Также мы писали о том, что в СНБО назвали информацию о родственниках Сырского в России "кампанией по дискредитации" нового главкома.