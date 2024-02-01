Винницкая Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому актеру Дмитрию Певцову, известному, в частности, по сериалу "Бандитский Петербург", который сейчас является депутатом Госдумы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина. Также он часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины" - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что Певцов "входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства" РФ.

В своих интервью он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Расследование проводили сотрудники СБУ Винницкой области.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск главу запрещенной Коммунистической партии Украины Симоненко. Сообщается, что Симоненко "скрывается от органов следствия" с августа 2023 года.

В Сумах заочно приговорили известного российского военного блогера Подоляку к 12 годам тюрьмы. Юрий Подоляка "признан виновным в распространении информации в сотрудничестве с государством-агрессором, содержащей оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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