Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск лидера запрещённой Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

Карточка главы Компартии появилась в базе розыска Министерства внутренних дел.

Сообщается, что Симоненко "скрывается от органов следствия" с августа 2023 года.

Напомним, именно тогда СБУ объявила главному коммунисту о подозрении. Утверждалось, что российская армия в начале марта 2022 года вывезла его в РФ - во время оккупации части Киевской области.

"Видимо, в розыск Симоненко объявили по факту его неявки в СБУ после открытия дела", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Фридмана. Сообщается, что он пропал 10 октября 2023 года. Фридмана разыскивают по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Мы также сообщали, что в Украине объявили в розыск российского патриарха Кирилла. МВД Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла (в миру Владимира Гундяева) "скрывающимся от досудебного расследования".