В России могут заблокировать Google Meet, который начали использовать для звонков после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram.

Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по информполитике Андрей Свинцов.

По его словам, заблокированы могут быть все приложения, которые могут следить за гражданами РФ и передавать информацию западным спецслужбам.

"Приложения, которые способны собирать данные и передавать их западным спецслужбам, находятся в зоне риска. Они могут быть ограничены или полностью заблокированы", — заявил Свинцов.

Он подчеркнул, что речь идёт о технологиях, не подконтрольных российским регуляторам, что создаёт угрозу национальной безопасности. Власти же намерены стимулировать переход граждан на отечественные аналоги.

Не так давно мы писали о том, что Роскомнадзор объявил об ограничении в России интернет-звонков через популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp.

В конце июля российская журналистка Анастасия Кашеварова предупреждала, что с 1 августа в РФ могут заблокировать мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы.

В июне же президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране собственного национального мессенджера.