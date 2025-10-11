В Беларуси началась проверка боевой готовности армии. Ряд подразделений приведены в "высшую степень готовности".

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

По данным ведомства, проверка проводится по поручению главнокомандующего Вооружёнными силами, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В рамках мероприятий воинские части переведены в состояние боевой готовности, выдвигаются в назначенные районы и приступают к выполнению поставленных задач. Проверку контролирует секретариат Совета безопасности Беларуси.

Как уточнили в Минобороны, цель проверки — оценка способности подразделений оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Отметим, что мероприятия проводятся в рамках плановой проверки боевой готовности белорусской армии. Подобные учения регулярно проходят для поддержания высокой боеспособности Вооруженных сил.

Ранее Лукашенко пообещал "воевать на все деньги", если НАТО начнет сбивать российские самолеты.

Напомним, в начале осени в белорусском Витебске прошли совместные военные учения ОДКБ "Взаимодействие-2025". В них приняли участие около двух тысяч военнослужащих из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самой Беларуси.