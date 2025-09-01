В белорусском Витебске начались военные учения ОДКБ "Взаимодействие-2025". В них принимают участие две тысячи военных из РФ, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самой Беларуси.

Учения включают "отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства - члена ОДКБ". В рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия.

На учениях будет учитываться прежде всего опыт войны в Украине.

"Планируется применять самые современные приемы и способы действий, которые нам дал опыт последних военных конфликтов", - заявил белорусский замминистра обороны Павел Муравейко.

При этом, по его словам, учения проводятся вдали от границ Украины и стран ЕС.

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях", - заявил Муравейко.

Отметим, что 12 сентября в Беларуси начнутся более масштабные учения - "Запад-2025", с участием уже только России.

В июле РФ провела учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.